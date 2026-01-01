+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
1ª División
team-logoAl Ahli
team-logoAl Nasr FC
Mounique Vilela

Al Ahli vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Ahli y Al Nassr, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Al Ahli y Al Nassr se enfrentan este viernes 2 de enero, a las 18:30 horas (tiempo de España), en el King Khalid Sport City Stadium, por la 13ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26. 

Cómo ver Al Ahli vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One (por confirmar).

En Sudamérica el duelo no tiene transmisión confirmada, por lo que recomendamos NordVPN. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si está en el extranjero, es posible que necesite usar una red privada virtual (VPN) para ver juegos usando su servicio de transmisión. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.

Noticias y probables alineaciones

En la lucha por el título del Campeonato Saudita, el Al Nassr sigue firme en el liderazgo con 31 puntos y busca mantener la invencibilidad en la competencia. En 11 partidos, el equipo de Cristiano Ronaldo suma 10 victorias y un empate.

Por otro lado, el Al Ahli, que ocupa la cuarta posición con 22 puntos, también llega confiado tras vencer al Al Faiha por 2 a 0 en la última jornada.

Al-Ahli: Mendy; Bakor, Roger, Demiral, Madjrashi, Galeno, Atangana Edoa, Al-Juhani, Kessié, Mahrez; Toune.

Al-Nassr: Al-Aqidi; Yahya, Martinez, Simakan, Al-Ghannam; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Wesley; Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Bajas

Al-Ahli

Sin bajas confirmadas.

Al-Nassr

No hay bajas confirmadas.

¿Cuándo es?

El partido se disputa este viernes 2 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio King Khalid Sport City.

  • México: 11:30 horas
  • Argentina: 14:30 horas
  • Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Rendimiento reciente

