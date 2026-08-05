Quien haya seguido de cerca los canales del Ajax en los últimos días quizá se haya dado cuenta de que al nuevo portero se le menciona como Marc ter Stegen. Y eso, cuando hasta hace poco era conocido como Marc-André ter Stegen. De Telegraaf sabe por qué.

El martes, Ajax anunció la llegada de Ter Stegen. El propio guardameta había llegado a un acuerdo con el club de Ámsterdam hace ya algún tiempo, pero la transferencia tardó mucho en hacerse definitiva.

Ahora sí se ha conseguido. El portero de 34 años jugará esta temporada cedido por el FC Barcelona.

Ajax habló en la noticia sobre su llegada de Marc ter Stegen. Y también en mensajes y vídeos posteriores, el club de Ámsterdam no lo llamó ‘Marc-André’, sino únicamente ‘Marc’.

De Telegraaf sabe por qué. “Resulta que fue a petición del portero alemán, que a partir de ahora en el Ajax pasa a llamarse Marc ter Stegen”, escribe el periódico. También en Instagram, por ejemplo, el guardameta se presenta ahora como Marc ter Stegen.

Por cierto, Ter Stegen no es el único dentro del Ajax que prefiere ser llamado de otra manera a como era habitual hasta ahora, según sabe De Telegraaf. A partir de ahora, el entrenador Míchel será llamado Míchel Sánchez.

Dada la preferencia del propio guardameta, Voetbalzone escribirá a partir de ahora también ‘Marc ter Stegen’, en lugar de ‘Marc-André ter Stegen’. Al entrenador, Voetbalzone lo mencionará de ahora en adelante por primera vez como ‘Míchel Sánchez’ y, en el resto del artículo, únicamente como ‘Míchel’.