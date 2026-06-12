Agiri se burla de las declaraciones de Hugo Broos

Javier Aguirre, técnico de México, se burló de las declaraciones de Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, tras el partido inaugural del Mundial 2026.

México debutó el jueves con una cómoda victoria 2-0 sobre Sudáfrica, en un partido con tres expulsiones.

Hugo Broos afirmó que, a pesar de la inferioridad numérica, sus rivales no sabían qué hacer con el balón en algunos momentos.

En la rueda de prensa posterior, Aguirre respondió: «Sudáfrica no tuvo buena defensa ni mucha posesión».

«Solo nos dispararon una vez a puerta. ¿Qué más se puede decir?».

Y añadió, riendo: «Por suerte somos unos desesperados; si el resultado hubiera sido 4-0 a nuestro favor, no habría habido comentarios como estos».

En la segunda jornada, México enfrentará a Corea del Sur, que venció 2-1 a la República Checa.