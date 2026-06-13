Afellay, muy molesto: «Lo dice todo que un payaso...»

Ibrahim Afellay critica la organización del Mundial de Clubes en Estados Unidos. El exinternacional holandés afirma a la NOS que la reacción ante los problemas del torneo difiere de la vista en Catar 2022.

En el programa de la NOS se mencionó el caso del árbitro senegalés Omar Abdulkadir Artan, a quien se impidió entrar a Estados Unidos. Jan Mulder se mostró sorprendido por la falta de respaldo del fútbol mundial hacia el colegiado.

«En torneos anteriores no teníamos este tipo de situaciones», afirma Mulder. «Nadie era interrogado antes de entrar en el país. Y ahora un árbitro es expulsado, sin que nadie mueva un dedo para mostrarse solidario con él. Es muy decepcionante por parte de todos los países».

Añade que, de haber sucedido esto, Danny Makkelie debería haber liderado un plantón: «Lo dejamos».

Afellay se suma a las críticas y recuerda el Mundial de Catar: entonces la indignación fue mayor que ahora, cuando el torneo se celebra en Estados Unidos.

«Es muy llamativo si lo comparas con Catar, por ejemplo, donde todo el mundo era bienvenido», afirma Afellay. «Al final, ese fue un Mundial fantástico. Si ves ahora que el torneo acaba de empezar y ya hay tanto revuelo en torno a Estados Unidos, eso sí que llama la atención».

«A esas personas se les niega la entrada injustamente, por el motivo que sea, pero no se oye a la gente», afirma Afellay. «Eso se debe a que es un país muy poderoso que manda en todo el mundo».

Y cierra con una dura crítica al presidente Donald Trump: «Que un payaso gobierne el mundo lo dice todo».