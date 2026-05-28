Advertencia para el Ajax: «Mika Godts no será tan bueno como ahora»

Hedwiges Maduro analiza en Ajax Showtime la situación del Ajax. El excentrocampista se pregunta si venderán a Mika Godts por la falta de ingresos de la Liga de Campeones.

«Entonces hay que tener un buen sustituto», espera Maduro, que confía en que el Ajax actúe adecuadamente ante una posible salida de Godts. «La temporada pasada rindió al máximo de sus capacidades y jugó con un estilo de juego hecho a su medida».

Con un nuevo entrenador, podría volver a la banda y ya no sería tan efectivo.

Si eso pasa, su valor podría bajar, porque marcaría y asistirá menos. Si llega una oferta muy alta, el Ajax debe pensárselo.

Para Maduro, Godts es casi el jugador más importante de la plantilla. «Es rápido y sabe regatear. Eso ya es muy valioso hoy en día para un extremo. Si miras la Eredivisie actual, ves a muchos jugadores veloces».

Eso sí, Maduro cree que Godts debe ganar físico: «Solo tiene veinte años y debe seguir invirtiendo en sí mismo. Doué, de la misma edad, muestra cómo mantener la intensidad; eso debe buscar Godts».

Godts figura en la lista del Manchester United, aunque aún no hay oferta formal. Transfermarkt valora al extremo, vinculado al Ajax hasta 2029, en 35 millones de euros.