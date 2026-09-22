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imago-sport-1083609599.jpgZUMA Press Wire
Loai Mohamed
Traducido por

Admitió un error y defendió otro: el comité de árbitros zanja la polémica sobre las dos jugadas del derbi de Madrid

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España

El comité responde al ataque del Real Madrid sobre las decisiones de Ortiz Arias

El Comité Técnico de Árbitros de España zanjó la polémica sobre las jugadas arbitrales más controvertidas del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, tras reconocer que hubo un error claro del árbitro del partido, Ortiz Arias, y del VAR en una de las acciones, mientras defendió otra decisión que provocó las quejas del club blanco.

Según el diario "As", el Comité Técnico de Árbitros emitió este martes su valoración sobre las dos jugadas más polémicas del encuentro: la entrada de Kang In Lee sobre Federico Valverde y el contacto de Cuti Romero con Jude Bellingham, las dos acciones que desataron la ira de la directiva del Real Madrid y del entrenador José Mourinho, ya que el club consideró que el árbitro debía haber mostrado la tarjeta roja en ambos casos.

El Comité de Árbitros defiende la decisión en la jugada de Romero

El comité se detuvo en la entrada del defensa argentino Cristian Romero sobre Bellingham, la acción que tuvo una decisión polémica por parte del árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias.

El árbitro señaló en un primer momento una falta de Bellingham contra el jugador del Atlético de Madrid, antes de que el VAR interviniera para advertirle de que había un error en la identificación del jugador infractor, cambiándose así la tarjeta amarilla a Romero.

Y pese a las reclamaciones del Real Madrid para que se mostrara la tarjeta roja, el Comité de Árbitros consideró que quedarse con la tarjeta amarilla fue la decisión correcta.

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El comité declaró: "Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Bellingham. Hay un grado de fuerza que deja un amplio margen de interpretación. El árbitro se equivoca en la dirección de la falta. El pisotón se produce dentro de la misma acción que el árbitro había valorado. Y al revisar la jugada en el monitor, consideró que el pisotón era temerario".

Y añadió: "La decisión es tiro libre directo y tarjeta amarilla. El árbitro de vídeo acertó al intervenir".

Esto contrasta con lo afirmado por los expertos en arbitraje, el último de ellos el exárbitro portugués Bruno Paixão, quien declaró a Kooora que la jugada merecía la tarjeta roja.

Kang In Lee merecía la expulsión

En cambio, el Comité Técnico de Árbitros reconoció que hubo un error arbitral claro en otra acción, tras afirmar que el surcoreano Kang In Lee debió haber recibido una tarjeta roja por su entrada sobre Federico Valverde antes del final de la primera parte.

El comité declaró: "Kang In Lee se lanza para frenar el avance de Federico Valverde, y sus tacos impactan en la pierna del jugador con torsión de la articulación y un alto riesgo de causar lesión".

Y concluyó que la decisión correcta era "tiro libre directo y tarjeta roja", subrayando que lo ocurrido representa "un error claro y manifiesto del árbitro, y el VAR debía haber intervenido".

El Comité de Árbitros confirma que la expulsión de Huijsen fue correcta

El comité también revisó la intervención del VAR en la expulsión de Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, después de que el árbitro de vídeo lo llamara para revisar la acción que enfrentó al jugador con Giuliano Simeone.

El comité confirmó que la decisión de la expulsión fue correcta, explicando: "Giuliano había obtenido ventaja en la jugada, se dirigía hacia la portería y tenía el balón bajo control. Huijsen le sujeta del brazo sin posibilidad de disputar el balón".

El comité cerró su valoración afirmando: "Es penalti y tarjeta roja. El árbitro de vídeo acertó al intervenir".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

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