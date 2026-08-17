En un movimiento que combina connotaciones emotivas y deportivas a la vez, Sergio Busquets ha regresado al Barcelona por la misma puerta por la que salió hace tres años.

El jugador que vistió la camiseta blaugrana durante 15 temporadas, y que levantó decenas de títulos, se incorporó oficialmente al cuerpo técnico del Barça Atlètic, dando así inicio a una nueva etapa de su trayectoria menos de un año después de su retirada.

La incorporación de Busquets (38 años) al equipo del entrenador Juliano Belletti se produce mientras completa actualmente el curso de formación necesario para obtener la licencia de entrenador.

Durante este periodo, trabajará codo con codo con Belletti dentro de las instalaciones del estadio Johan Cruyff, donde el filial busca construir una nueva identidad bajo la dirección del actual cuerpo técnico.

Busquets pasó la mayor parte de su carrera profesional en el Barcelona, donde formó junto a Andrés Iniesta y Xavi Hernández una de las líneas de mediocampo más destacadas de la historia del fútbol moderno.

Tras su marcha del club en el verano de 2023, se trasladó al Inter Miami de la liga estadounidense, donde jugó dos temporadas junto a Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba, antes de anunciar su retirada en julio de 2025.

Y parece que el regreso al club que forjó su gloria era una opción natural para la leyenda catalana; Busquets no es un nombre pasajero en la historia del Barcelona, sino uno de los símbolos del «tiki-taka» y uno de los jugadores más influyentes en el vestuario durante más de una década y media.

En el plano deportivo, el Barça Atlètic logró la semana pasada su primera victoria en los partidos amistosos de esta temporada, cuando se impuso al Hospitalet por 2-0, con dos goles anotados por Shane Kluivert e Ignasi Quer.

El equipo se prepara ahora para disputar su siguiente partido amistoso el miércoles ante el CE Europa, a puerta cerrada en el estadio Johan Cruyff Arena.

La incorporación de Busquets es vista dentro del club como una aportación de calidad, no solo por su gran experiencia futbolística, sino también por su capacidad para transmitir los valores del Barcelona y su estilo a las nuevas generaciones de jugadores.

Y con el inicio oficial de su andadura como técnico, todos aguardan cómo contribuirá este gran nombre a moldear el futuro del filial, y quizás en su camino hacia cargos técnicos más altos dentro del club en los próximos años.