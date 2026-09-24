La ex estrella del Manchester United, Wayne Rooney, ha aparecido con un aspecto nuevo, completamente distinto al que el público estaba acostumbrado en los últimos años.

Como es habitual entre muchos jugadores tras su retirada del fútbol profesional, Wayne Rooney había ganado un peso notable desde que colgó las botas en 2021, pero todo eso ha quedado atrás.

Efectivamente, ayer, durante el estreno de la nueva serie de Disney+ "La verdadera familia Rooney", que aborda su vida y la de su familia, Rooney apareció con un aspecto nuevo.

El diario "Mundo Deportivo" afirmó que Rooney perdió 40 kilogramos y se sometió a una operación de cirugía estética de nariz para acabar con los ronquidos que llevaban años molestando a su esposa.

Lo mejor del asunto es que no hubo ningún tratamiento concreto, como explicó el propio exfutbolista: "Parece que últimamente he visto que dicen que uso ese bolígrafo (las inyecciones). Es una pena, porque me esfuerzo al máximo por perder peso. Parece que dicen que uso el bolígrafo".

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Y respecto a la cirugía de nariz a la que se sometió, explicó: "No podía respirar correctamente por una de las fosas nasales, así que la arreglé".

Así pues, entre esto y su notable pérdida de peso, parece que sus ronquidos van a quedar en el pasado.

Por último, el ex jugador del Manchester United reconoció que busca un nuevo objetivo en la vida: "No lo hago por el dinero (el trabajo en televisión); lo hago para encontrar un objetivo que perseguir, en lugar de quedarme sentado en casa todo el día. Existe la posibilidad de que no vuelva a entrenar, así que tengo que mirar hacia el futuro... Necesito un papel en el programa 'The Masked Singer', aunque me vayan a atacar con dureza".







