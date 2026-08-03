El expediente de las negociaciones del Trabzonspor con la estrella egipcia Mohamed Salah está experimentando avances acelerados durante las últimas horas.

El diario turco "Sabah" informó de que el Trabzonspor alcanzó un acuerdo preliminar por el que Salah percibiría un salario anual de 17 millones de euros, además de primas.

El Trabzonspor prepara un avión privado para trasladar a Mohamed Salah de Grecia a Turquía, en cuanto se cierre la operación.

Las fuentes confirmaron que las negociaciones entre ambas partes siguen en marcha en cuanto a la duración del contrato, el mecanismo de pago de los emolumentos y el resto de las cláusulas contractuales.

Y pese a que ambas partes alcanzaron un entendimiento sobre la mayoría de las condiciones, la operación aún no se ha cerrado, ya que no se ha firmado oficialmente el contrato.

En caso de que se ultimen todos los detalles restantes del contrato, está previsto que Mohamed Salah llegue el próximo miércoles de Grecia a Estambul a bordo de un avión privado.

La operación, calificada como el fichaje del año, ha despertado un gran entusiasmo en la ciudad, donde los aficionados del Trabzonspor tienen previsto organizar un recibimiento especial para la estrella egipcia.

Mohamed Salah, de 34 años, se desenvuelve bien en la posición de extremo derecho, y también puede desempeñarse en las posiciones de mediapunta y delantero centro.