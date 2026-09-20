Actuación catastrófica: Carragher pide dejar fuera a una estrella del Liverpool

Jamie Carragher, exestrella del Liverpool, considera que Florian Wirtz, figura de los Reds, debería quedar fuera del equipo tras "una de sus peores actuaciones" con la camiseta del conjunto rojo en el partido ante el Bournemouth el domingo por la noche, que terminó con victoria del Liverpool (1-0).

La estrella alemana, cuyo valor alcanzó los 116 millones de libras esterlinas, ha decepcionado desde su llegada procedente del Bayer Leverkusen, y Carragher no quedó nada impresionado con su rendimiento con los Reds.

Carragher declaró, hablando en el nuevo pódcast de Jamie Carragher: "Fue una de las peores actuaciones que le he visto con la camiseta del Liverpool".

Y añadió, según recogió el diario "Daily Mail": "Critiqué la escasez de sus estadísticas. Pero normalmente, cuando ves a Wirtz, encuentras a un jugador elegante y ordenado, que conserva el balón, y hay cosas que te gustan de él. Sale de situaciones difíciles en las que normalmente esperarías que tu jugador perdiera el balón".

Y prosiguió: "Pero la razón por la que estoy preocupado es que no creo que Wirtz esté en mal momento desde que llegó al Liverpool. En realidad, creo que lo que vemos es su verdadero nivel".

Los comentarios de Carragher revelaron lo poco que ha hecho Wirtz para convencer a la gente de su talento en Inglaterra, ya que el experto de Sky añadió que simplemente no ve "cómo va a hacer daño" a los rivales.

Carragher agregó, en el marco de su mordaz valoración: "Creo que la distancia que debe recorrer para justificar lo que la gente esperaba es demasiado grande. No puedes llegar hasta allí".

Y continuó: "Aunque mejore un poco y llegue hasta allí, sigue sin ser lo que el Liverpool creía que iba a conseguir".

Y añadió: "El asunto no se limita solo a Wirtz, sino que va más allá, hacia otras repercusiones. Cuando juega en la posición de creador de juego, eso significa que Dominik Szoboszlai tendrá que jugar en el centro del campo. No creo que Szoboszlai sea un centrocampista, no lo creo".

El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, se prepara ahora para un parón internacional de tres semanas con mucho en lo que pensar antes de volver a la competición ante el líder de la liga, el Manchester City, el 11 de octubre.

Carragher agregó: "Iraola tiene que tomar una decisión aquí. Wirtz no estaría en mi equipo en el Liverpool".

Y señaló: "Creo que el partido ante el Bournemouth era un encuentro importante para Wirtz. Porque si no ofrecía una buena actuación (ante el Bournemouth), tendría un descanso de tres semanas".

Y matizó: "Para cuando volvamos, ya habremos entrado en octubre. Y antes de darnos cuenta, la Navidad llegará en seis u ocho semanas, o sentiremos que nos acercamos a la Navidad. ¡Tiene que hacer algo!".

Y concluyó sus declaraciones: "Wirtz no estaría en mi equipo en el Liverpool. En cuanto al partido ante el Manchester City en nuestro campo, no podría alinearlo en el equipo".

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