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Hussein Hamdy

Traducido por

Aclaración oficial: ¿ha sufrido Pedri una nueva lesión con el Barcelona?

Pedri
Barcelona
Primera División
España

pone fin a la polémica

El Barcelona se pronunció oficialmente sobre la polémica en torno a la ausencia de Pedri, centrocampista del equipo, en los entrenamientos grupales del Barça.

Pedri se ausentó de los entrenamientos grupales del equipo, pese a haber regresado a la Ciudad Deportiva el pasado miércoles junto al resto de los internacionales españoles.

Algunas informaciones aseguraron que Pedri había sufrido una nueva lesión que podría privarle de estar con el Barça en el arranque de la nueva temporada.

Sin embargo, el Barcelona publicó una imagen de Pedri en la cuenta oficial del club en la red "X", con el siguiente texto: "Pedri trabaja con un programa de preparación específico durante los primeros días de la pretemporada".

Cabe recordar que la temporada del Barcelona arrancará el próximo miércoles con el enfrentamiento ante el Al Ahly egipcio en el Trofeo Joan Gamper, en el estadio "Spotify Camp Nou".

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