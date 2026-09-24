En un intento por contener la amplia polémica desatada por las declaraciones de Hossam Hassan, el ingeniero Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, intervino con un fuerte mensaje de apoyo a Mohamed El Shenawy, subrayando que el portero del Al Ahly y capitán de la selección de Egipto sigue siendo uno de los símbolos fieles del fútbol egipcio, y que su estatus y su historia son motivo de aprecio y respeto por parte de todos.

Las declaraciones de Abu Rida, según la web oficial de la federación, llegaron para poner fin a las especulaciones que rodearon el futuro de El Shenawy con Egipto, tras la decisión de su sorpresiva exclusión de la concentración actual de cara a los partidos ante Angola y Sudán del Sur, dentro de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Y en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la postura de la federación respecto al portero titular de la selección de Egipto, Abu Rida dijo: "Mohamed El Shenawy es uno de los fieles hijos del fútbol egipcio, y ha desarrollado y sigue desarrollando una trayectoria rica en entrega y logros con la selección de Egipto y el club Al Ahly. La historia de El Shenawy y su estatus como jugador y capitán son motivo de gran aprecio y respeto por parte de la Federación Egipcia de Fútbol, y estamos orgullosos de todo lo que aporta al fútbol egipcio".









Las declaraciones de Hossam Hassan que desataron la crisis

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, había desatado una amplia polémica durante la rueda de prensa previa al partido entre Egipto y Angola, previsto para mañana viernes en el estadio de El Cairo, cuando habló sobre los motivos de la exclusión de El Shenawy.

El Bareed dijo: "Mohamed El Shenawy, en un momento dado, estaba acabado y no jugaba con su club, y aun así recuperó su nivel a través de la selección de Egipto. No solo él, sino también otros jugadores".

El técnico de Egipto insistió en que la decisión es puramente técnica, al afirmar: "Podría haber dicho que dejé fuera a El Shenawy por lesión, pero estas son mis elecciones, esté lesionado o no".

Hossam Hassan quiso subrayar su respeto hacia el capitán de Egipto, y añadió: "Todo el respeto para todos los jugadores, especialmente para Mohamed El Shenawy, que es uno de los capitanes de la selección de Egipto y uno de los jugadores a los que aprecio".

Las declaraciones de Abu Rida llegan para enviar un mensaje de tranquilidad a la afición futbolística, y confirman que la exclusión de El Shenawy no resta valor a su trascendencia histórica, en un momento en el que la selección se prepara para disputar dos encuentros decisivos en el camino hacia la clasificación para la Copa Africana de Naciones.







