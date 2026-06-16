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Abdulilah Al-Omari: «Merecíamos ganar a Uruguay»

España vs Arabia Saudí
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A. Al Amri
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EE. UU.

El defensa saudí marcó el único gol del empate

Abdulilah Al-Omari, defensa saudí, afirmó que «Los Verdes» merecían ganar a Uruguay en el Mundial 2026.

Al-Omari marcó el único gol saudí en el 1-1 contra Uruguay esta madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada de grupos.

Tras el encuentro, declaró a beIN Sports: «El punto es positivo, aunque queríamos los tres; merecíamos ganar, pero gracias a Dios».

Y añadió: «No puedo describir lo que sentí al marcar el gol, sobre todo porque ha sido en un Mundial, y espero que el próximo sea mejor».

Al-Omari se convirtió en el décimo saudí en anotar en un Mundial y el primer defensa de «Los Verdes» en lograrlo en la fase final.

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