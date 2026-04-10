El entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesus, duda sobre la participación de Kingsley Coman en el partido contra Al-Akhdoud.

El Al-Nassr visitará mañana sábado al Al-Akhdoud en el estadio Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran, en la 28.ª jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí Al-Riyadiah informó que Jesús convocó a 21 jugadores para viajar a Najran, entre ellos Coman, ya recuperado de la lesión que le impidió jugar contra Al-Najma en la 27.ª jornada.

Sin embargo, el técnico no lo incluyó en el once inicial del último entrenamiento, celebrado este viernes.

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La publicación añade que Jesús definirá si Koman actúa de titular o suplente en la reunión técnica previa al encuentro.

Koman, uno de los jugadores más destacados del Al-Nassr esta temporada, ha jugado 32 partidos, marcando 10 goles y dando 11 asistencias.

Cabe recordar que el Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal y cuatro más que el Al-Ahli, aunque ha jugado un partido menos que ambos.