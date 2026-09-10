Fahd Al-Harifi, exleyenda del club saudí Al-Nassr, lanzó un ataque mordaz contra los jugadores del "Al-Alami" pese a la victoria conseguida por el equipo ante Abha, asegurando que el rendimiento mostrado por Al-Nassr dejó al descubierto numerosos interrogantes, especialmente en el aspecto del carácter y la garra dentro del campo.

Al-Nassr logró una valiosa victoria sobre Abha por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del miércoles, dentro de las competiciones de la sexta jornada de la Liga Roshn de Profesionales, con lo que el equipo continúa su recorrido en el torneo, aunque el rendimiento no se libró de amplias críticas.

Lee también: Análisis: ¿cómo reordenó Vísing las cartas del Al-Ittihad en 60 días?

Al-Harifi señaló, durante sus declaraciones en el programa "Dorina Ghair": "Al-Nassr echó de menos la garra y la elevación del ánimo que había con el anterior entrenador Jorge Jesus, pero ayer, con Angelo, hubo caos, imprudencia y desidia por parte de algunos jugadores ante un equipo con el que hay grandes diferencias".

La leyenda de Al-Nassr agregó, criticando las decisiones del cuerpo técnico: "Incluso la alineación no fue la adecuada, y jugar con el (4-4-2) ante equipos replegados; Angelo, por ejemplo, tiene habilidad y buena condición física, y había que darle el espacio suficiente para avanzar contra el rival", indicando que la forma de juego no ayudó al equipo de la manera requerida ante el bloque defensivo de Abha.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Al-Harifi continuó su ataque contra los jugadores de Al-Nassr, diciendo: "No hay ánimo en los jugadores ni pasión, y este es el primer partido en el que Abha genera ocasiones, lo que demuestra la imprudencia en el equipo de Al-Nassr", considerando que permitir al rival generar este número de ocasiones representa un indicador preocupante para un equipo que cuenta con una gran diferencia en cuanto a recursos.

Al-Harifi también rechazó tratar a Al-Nassr como el campeón de la pasada edición de la liga, asegurando que eso no debe ser una excusa para el nivel actual, cuando dijo: "Y que nadie diga que este equipo fue campeón de la liga la temporada pasada", antes de dirigir una crítica al portero brasileño Bento Matheus por el gol que encajó.

Al-Harifi cerró sus críticas subrayando que Al-Nassr, pese a salir con los tres puntos ante Abha, sigue estando obligado a reordenar sus cartas rápidamente, porque la continuidad del estado de caos, imprudencia y ausencia de pasión, según su visión, podría costarle mucho al equipo ante rivales más fuertes en las próximas jornadas.