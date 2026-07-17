A pesar de la tensión, la camiseta de Messi llegó a una estrella inglesa

La selección inglesa volvió a quedarse sin título mundial en 2026; Los “Tres Leones” no repitieron su único título de 1966 y cayeron en una épica semifinal ante la Argentina de Lionel Messi, quien marcó dos goles en los minutos finales en Atlanta y llevó a su país a la final.

Poco después, los medios revelaron que un jugador inglés se quedó con la camiseta de Messi, pese a la histórica rivalidad entre ambos países y la tensión del partido.

El defensa Jed Spence, uno de los destacados del equipo de Thomas Tuchel, fue el «afortunado» que se llevó la camiseta de Messi. La noticia la dio a conocer su hermana, Priya Spence, creadora de contenidos que sigue de cerca su trayectoria en el torneo.

El jugador, de 25 años y que milita en el Tottenham Hotspur, disputó los siete partidos de Inglaterra en el Mundial, tres de ellos como titular. Ante Argentina completó sus primeros 90 minutos y firmó una actuación sobresaliente, especialmente en la primera parte.

A través de su cuenta de Instagram, el lateral derecho de origen jamaicano publicó un mensaje a la afición: «Tengo el corazón roto, y eso es lo menos que se puede decir... Lo hemos dado todo, hemos dejado nuestras almas y nuestros corazones en el campo, pero la suerte no nos ha acompañado. Este es un grupo muy especial de jugadores, ¡y estoy orgulloso de formar parte de este equipo! Volveremos más fuertes que nunca... Alá es el más grande».

Su buen nivel, tras brillar en Middlesbrough, Tras brillar en Middlesbrough, Nottingham Forest, Stade Rennais, Leeds United y Génova, se ha convertido en objetivo de los grandes clubes europeos: el Inter, el Everton y la Juventus ya se han movido para ficharlo.

La selección inglesa cerrará su participación mañana sábado en Miami ante Francia, con la medalla de bronce en juego.