Nawaf Al-Aqidi, portero de Arabia Saudí, lucha contra el reloj para jugar en el Mundial 2026. Se unió a la concentración con una lesión que le ha impedido entrenar con normalidad.

Desde su llegada a la concentración, sigue un programa de rehabilitación intensivo para recuperar su forma física y técnica, bajo la supervisión del cuerpo médico y técnico.

A pesar de las dudas, el seleccionador griego Georgios Donis lo mantiene entre las opciones principales e incluso lo considera titular si recibe el alta médica.

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Según el programa «Nadina», en las próximas horas se le realizarán pruebas físicas y médicas definitivas para confirmar su participación.

El reglamento de la FIFA permite sustituir a un portero lesionado hasta 48 horas antes del partido, lo que otorga margen al cuerpo técnico.

Además, el programa informó que la delegación saudí aún no ha recibido el autobús oficial, pero lo obtendrá al llegar a Miami.

Además, la FIFA designó a dos representantes que acompañarán a la delegación en sus traslados dentro de Estados Unidos.

La portería preocupa especialmente al cuerpo técnico, pues Al-Aqidi goza de gran confianza tras consolidarse como uno de los mejores porteros saudíes.

La afición saudí aguarda con ilusión los resultados definitivos para confirmar su participación en el Mundial.