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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

A pesar de la derrota, Ivan Toney celebra el centenario del Al-Ahli con un liderato excepcional

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
I. Toney
Arabia Saudí
Inglaterra

El delantero inglés continuó con su brillante actuación

El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, celebró su partido número cien con el equipo, pese a la derrota que sufrió en la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli cayó ante el Al-Qadsiah por 3-2, en el partido que enfrentó a ambos hoy martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

Aunque el Al-Ahli terminó la primera mitad por detrás con un contundente 3-0, Ivan Toney logró marcar dos goles para el conjunto de Yeda en la segunda parte, concretamente en los minutos 63 y 82 del encuentro.

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1ª División
Al Quadisiya crest
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AHL
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Al Hazem
ALH

Con estos dos goles, el delantero inglés continuó al frente de la tabla de goleadores de la liga saudí en la presente temporada, con 8 goles, una ventaja de 4 goles completos sobre el serbio Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.

En términos generales, Toney mantuvo su gran nivel en el partido número 100 que disputó con el Al-Ahli en las distintas competiciones, desde que llegó a sus filas durante el mercado de fichajes del verano de 2024, procedente del Brentford.

Según la red de estadísticas "Opta", ningún jugador de la liga saudí ha contribuido o marcado más que Ivan Toney desde su llegada, ya que ha participado en 96 goles en las distintas competiciones, de los cuales anotó 80 y asistió en 16.

Cabe recordar que Ivan Toney nunca antes se ha coronado como máximo goleador de la liga saudí, pues quedó subcampeón por detrás del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, hace dos temporadas, y del mexicano Julián Quiñones, estrella del Al-Qadsiah, la temporada pasada.

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