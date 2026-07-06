A Derksen le repugna el término específico «disturbios»: «Es realmente un problema marroquí»

Los disturbios tras los partidos de Marruecos en el Mundial molestan a Johan Derksen, quien rechaza que se califiquen como un problema social.

«Me cansa que, cuando los jóvenes marroquíes se portan mal, se hable de problema social. Si eliminan a otros países, no pasa nada; pero si Marruecos gana o pierde, se arma la gorda», se queja Derksen en la emisión del lunes.

También critica a la policía de Ámsterdam: «Se hicieron fotos con banderas en lugar de intervenir. La ciudad se destruye y ellos se ríen. Los ciudadanos de Ámsterdam no entienden nada».

«Los marroquíes dicen con demasiada facilidad que no es un problema de los marroquíes, sino un problema social. Pero ahora ha quedado claro, gracias a todos esos otros países, que no es un problema social. Es realmente un problema marroquí», concluye Derksen tras ver los disturbios en varios puntos de los Países Bajos.

Valentijn Driessen critica al primer ministro Rob Jetten, quien habló de «hermandad» tras la victoria de Marruecos sobre Países Bajos en octavos, algo que irrita al periodista: «Tras el partido contra Marruecos se hablaba de hermandad, pero cuando se destrozan ciudades se oye muy poco».

Derksen concluye que no es un problema social, como afirmaron Ibrahim Afellay y otros. «Debemos dejar de llamarlo así. En otros países no se ve a esta escala. Eso es lo que muestra el Mundial».