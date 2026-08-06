El futuro de Rodri Hernández, la estrella del Manchester City, domina las últimas horas del mercado de fichajes de verano, con su destino oscilando entre el Real Madrid y el Barcelona.

El centrocampista del Manchester City, ganador del premio al mejor jugador del Mundial de 2026, parecía encaminado al Real Madrid, pero el Barcelona está a la expectativa por si el jugador español quiere vestir la camiseta blaugrana.

Según el diario catalán «Mundo Deportivo», el creador de contenido francés Riolu, que cuenta con un amplio seguimiento en YouTube y que en su vídeo más reciente vincula a algunos jugadores franceses con el Real Madrid, explicó la situación de Rodri y expresó su decepción ante la posibilidad de que el centrocampista se una al Barcelona.

Riolu dijo: «Se supone que Rodri debería descartar al Real Madrid, y me temo que eso se deba al Barcelona. Me temo que Rodri ha dejado tirado al Real Madrid, y el motivo es el Barcelona».

Y añadió: «Lo que os digo no viene de Madrid, pero estoy seguro de esto. Hay una teoría que dice que la razón de todo este retraso es explorar la posibilidad de la inscripción en el Barcelona. Es seguro al 99% que Rodri nos ha dejado tirados por el Barcelona».

El youtuber francés prosiguió: «Rodri habría elegido al Barcelona. Ojalá me equivoque, eso es todo lo que tengo que decir. Me ha llegado información exclusiva que indica que Rodri ha elegido al Barcelona, y espero no estar equivocado».

Rodri está ligado a un contrato con el Manchester City hasta el año 2027, y su club valora la operación entre 60 y 65 millones de euros.