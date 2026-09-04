9 meses de insistencia y evasivas: ¿cómo fichó el Barcelona a Gabriel Jesus?

La llegada de Gabriel Jesus al Barcelona estuvo llena de anécdotas y circunstancias inesperadas. El delantero brasileño se sumó al equipo de Flick en la última etapa del mercado de fichajes, en una operación resuelta de manera casi relámpago, pese a que llevaba sobre la mesa de Deco desde hacía largos meses, según el diario catalán "Sport".

No era ningún secreto que el Barcelona se centraba en Julián Álvarez, en un momento en que el Atlético de Madrid no ocultaba su negativa a desprenderse de uno de sus jugadores más destacados. En resumen, el escenario era perfecto para todos los agentes que llamaban a la puerta de Deco para ofrecer a sus mejores delanteros.

Lee también

Abdelkarim, el ejemplo más reciente: el fantasma de Neymar sigue apareciendo en el Barcelona

Con un comunicado oficial: Asensio rompe su silencio en el caso del vídeo sexual

La lista de delanteros ofrecidos era larguísima, pero el nombre que aquí nos interesa es el de Jesus. A finales del pasado noviembre, el brasileño se había recuperado de su lesión y ya entrenaba con normalidad bajo la dirección de Arteta. El Arsenal estaba inmerso en la lucha por la Premier League, y el técnico no quería más cambios de la cuenta, mientras que Jesus necesitaba minutos de juego suficientes para recuperar el nivel perdido.

Y la solución estaba clara: buscar una salida durante el mercado de invierno.

En diciembre, Deco supo que Jesus podía ser una opción real para reforzar al Barcelona, en una operación asequible económicamente y factible con la reapertura del mercado de invierno. Por supuesto, la operación entrañaba ciertos riesgos, después de que el brasileño hubiera pasado meses fuera de los terrenos de juego, pero era de ese tipo de movimientos inesperados a los que el club catalán estaba acostumbrado en enero.

El descarte de la operación

Deco estudió el asunto y luego descartó la llegada de Jesus. No era el momento adecuado para sumar otro delantero, y menos aún un jugador que no estaba a punto físicamente ni en condiciones de ofrecer un rendimiento inmediato. Deco y Flick consideraron que Lewandowski, aun al cincuenta por ciento de sus fuerzas, junto a Ferran Torres, serían suficientes hasta el final de la temporada.

El expediente de Jesus quedó aplazado, pero no cerrado del todo. La oficina del veterano agente Giovanni Branchini, en colaboración con la agencia "Roc Nation Sports", mantuvo el nombre del brasileño presente de forma constante.

Y pese a la insistencia, la respuesta de Deco no cambió a lo largo de toda la primera mitad de 2026. Valoraba la calidad indiscutible del jugador, pero insistía en que la jerarquía de necesidades del Barcelona obligaba a dar prioridad a otros nombres. Y como había ocurrido siempre, Julián Álvarez quedaba fuera del debate.

Llegó el verano, terminó la Copa del Mundo, y el Barcelona seguía sin resolver sus dudas respecto a su delantero centro. Con la salida oficial de Lewandowski a Estados Unidos, se reanudaron los contactos y comenzaron algunas negociaciones, pero todas se diluyeron en sus fases iniciales, porque Deco no se apartó ni un ápice de su postura oficial: el foco seguía puesto en el fichaje de Álvarez.

Y una vez más, el expediente de Jesus se abrió sobre la mesa de Deco, y la respuesta fue la misma: no era una opción para el Barcelona. Ni siquiera se produjo un contacto con el Arsenal para explorar las vías de negociación y conocer las cifras iniciales de un posible traspaso.

El plan "B"

Esta vez el mercado no tuvo piedad con Deco. No cabe duda de que el Barcelona cerró numerosas operaciones y de buena calidad, pero el gran objetivo del área deportiva se perdió por el camino. Y ante la imposibilidad de fichar a Álvarez, llegó el momento de recurrir al temido plan "B", que se había ido aplazando constantemente durante los meses anteriores.

Y Deco, con el visto bueno de Flick, volvió a mover el expediente. Días después del cierre del mercado, el propio Lautaro Martínez confirmó la existencia de contactos con el Barcelona, y en Bélgica también se confirmó el interés del conjunto blaugrana en Tresoldi. Pero ninguno de los dos expedientes llegó al estadio Spotify Camp Nou, sin olvidar una larga lista de nombres que aparecieron con distintos grados de seriedad.

La operación de Jesus dio un vuelco durante el partido del Barcelona ante el Athletic de Bilbao. El 27 de agosto, Deco comprendió que había llegado el momento de tomar decisiones determinantes. Sabía que el Arsenal estaba dispuesto a facilitar la operación a cambio de un precio razonable de 10 millones de euros, y solo quedaba acordar el salario del jugador.

Y en 24 horas se cerró la operación: el brasileño rebajó su salario, mientras que el Barcelona aceptó concederle un tercer año garantizado en su contrato. Todas las partes salieron satisfechas del acuerdo.

Nueve meses de contactos casi ininterrumpidos terminaron por fin con la conclusión de la operación, y Jesus se convirtió en jugador del Barcelona. Ahora queda la pregunta: ¿recuperará el jugador su forma física y alcanzará el nivel del que lleva mucho tiempo ausente, algo que suscitó las reservas de Deco desde finales de 2025?

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".