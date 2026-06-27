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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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9 cambios... La alineación prevista de Argentina ante Jordania

Jordania vs Argentina
Jordania
Argentina
World Cup
Argentina vs Cabo Verde
Cabo Verde
L. Messi
Jordania
Argentina
EE. UU.
Cabo Verde

Scaloni planea dar descanso a varias de sus estrellas.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ya tiene casi lista la alineación para el partido contra Jordania mañana domingo por la mañana (hora de Greenwich), en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Lionel Messi descansará en el once inicial, aunque podría salir desde el banquillo, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez liderarán el ataque.

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Según TyCS Sports, la probable alineación es:

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Jordania crest
Jordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Portero: Emiliano Martínez.

Defensa: Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Gonzalo Montiel (o Giuliano Simeone).

Centrocampo: E. Palacios, L. Paredes, G. Lo Celso y N. Domínguez.

Delantera: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Con esta alineación, Messi descansaría y Scaloni rotaría a casi todos los titulares del 2-0 ante Austria, salvo quizá el portero Martínez y Lautaro.

Argentina ya está clasificada como líder del Grupo 10 y enfrentará en dieciseisavos a Cabo Verde, segundo del Grupo 8.

Jordania, última del Grupo 10 sin puntos tras perder con Austria (3-1) y Argelia (2-1), quedó eliminada.


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