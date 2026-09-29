8 cambios: Donis cambia la cara de la selección de Arabia Saudí ante Irak

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, decidió cambiar la configuración del equipo de forma casi total en el duelo ante Irak en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se enfrenta dentro de poco a su homóloga de Irak, en el estadio Al Inma de Yeda, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

El once titular de la selección de Arabia Saudí presentó 8 cambios respecto al que venció a Omán por tres goles a cero el pasado sábado, en la segunda jornada de la fase de grupos, después de que Arabia Saudí asegurara ya de forma efectiva su clasificación para las semifinales.

Donis mantuvo al guardameta Mohammed Al Owais, al extremo Sultan Mandash y al lateral Mohammed Abu Al Shamat, mientras que cambió al resto de los elementos, encabezados por Firas Al Buraikan, que marcó dos goles en la victoria ante Omán.

El técnico griego también decidió cambiar el esquema ofensivo, apoyándose en dos delanteros puros, Abdullah Al Hamdan y Abdullah Al Salem, con la ayuda de Sultan Mandash y Abu Al Shamat.

La selección de Arabia Saudí afronta el partido como líder del Grupo Uno con 6 puntos, y ha asegurado oficialmente su clasificación para las semifinales, mientras que la selección de Irak ocupa el segundo puesto con 4 puntos.

A Arabia Saudí le basta con un punto para hacerse con el liderato del Grupo Uno, mientras que Irak necesita ese mismo punto para asegurar la clasificación, y la victoria será la única solución para arrebatar el primer puesto.

La alineación de la selección de Arabia Saudí quedó de la siguiente manera:

Portería: Mohammed Al Owais

Defensa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al Amri - Jihad Zikri - Zakaria Hawsawi

Centro del campo: Mohammed Abu Al Shamat - Abdullah Al Khaibari - Nasser Al Dawsari - Sultan Mandash

Ataque: Abdullah Al Hamdan - Abdullah Al Salem