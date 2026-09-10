20 minutos le bastan a Bernal para aprender la primera lección del maestro Rodri

Marc Bernal entró como sustituto de Pedri en el partido del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord ayer miércoles, en el minuto 63, y este cambio creó una situación inusual esta temporada, ya que Bernal, canterano del Barcelona, y Rodri, la nueva estrella del Barcelona, jugaron juntos por primera vez.

En sus primeros minutos sobre el terreno de juego, Bernal se situó a pocos metros de Rodri, en la zona que ocupa habitualmente Pedri, unos metros por delante del ganador del Balón de Oro, y el jugador catalán mostró una notable actividad y una participación efectiva en los pases del equipo.

Más tarde, cuando Gavi saltó al terreno de juego para reemplazar a Rodri en el minuto 83, Bernal retrocedió a la posición que ocupó en los dos partidos que inició esta temporada, la de pivote, según informó el diario "Mundo Deportivo".

La temporada pasada, en ausencia de Rodri, el canterano ocupaba a veces la posición de mediocentro pivote, e incluso en el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa ante el Paris Saint-Germain jugó como mediocentro ofensivo, lo que demuestra su gran importancia y la versatilidad de sus cualidades en el centro del campo.

Estos veinte minutos de entrenamiento supusieron la primera "lección avanzada" de Bernal con Rodri, uno de los mejores centrocampistas de la actualidad, y el jugador catalán, exjugador del Manchester City, le confirmó al director técnico Hansi Flick que, pese a la similitud de su estilo de juego, ambos son capaces de brillar en un centro del campo del Barcelona repleto de talento.

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