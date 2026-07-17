20 millones de euros le dan a Tarid Inzagi la oportunidad de representar al Ajax

El Consejo de Administración del Club Al-Hilal, liderado por el príncipe Nawaf bin Saad, ha aprobado la venta del resto del contrato del delantero brasileño Marcos Leonardo al Ajax de Ámsterdam.

En un comunicado oficial emitido este viernes, el Consejo le agradeció su aportación y le deseó éxito en su nueva etapa.

Con la camiseta del Al-Hilal marcó 48 goles, ganó la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y disputó el Mundial de Clubes 2025.

La directiva atendió la recomendación técnica del entrenador italiano Simone Inzaghi, quien comunicó que no contaría con el jugador la próxima temporada.

El Ajax confirmó en su web que fichó al brasileño, de 23 años, por cinco temporadas (hasta 2031) y pagará al club saudí un traspaso de casi 20 millones de euros.

Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax, añadió: «Marcos nos ha impresionado siempre; a pesar de su juventud, tiene gran experiencia».

«Ha jugado más de 250 partidos oficiales y marcado más de 100 goles. Su misión aquí es marcar goles, y estamos seguros de que lo logrará».