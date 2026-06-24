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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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120 millones... El Barcelona responde a la oferta saudí por Rafeña

Escocia vs Brazil
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Neom SC
Escocia
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Arabia Saudí

La lesión trastoca los sueños de la estrella de la samba

El FC Barcelona rechaza vender a Raphinha este verano, pese al interés de clubes saudíes.

Pese a las lesiones, Fichajes —citando a Marca— asegura que el club lo ve como pieza clave y no escuchará ofertas de Al-Hilal, Al-Nassr ni ningún otro equipo saudí.

El recién ascendido Neom ofreció 100 millones fijos más 20 en variables, pero la respuesta fue la misma: no se vende.

Pese al impacto económico, el club respondió de inmediato: Raphinha es intocable y la prioridad es la estabilidad del proyecto deportivo.

Pese a su irregularidad y a las lesiones, la última en los isquiotibiales con Brasil en el Mundial, el club confía en su recuperación y en que no quiere marcharse.

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