120 millones... El Barcelona responde a la oferta saudí por Rafeina

El FC Barcelona rechaza vender a Raphinha este verano, pese al interés de clubes saudíes.

Pese a las lesiones, Fichajes, citando a Marca, asegura que el Barcelona lo ve como pieza clave y no escuchará ofertas de Al-Hilal, Al-Nassr ni ningún otro club saudí.

Neom, recién ascendido a la Liga Roshen, ofreció 100 millones fijos más 20 en variables, pero la respuesta fue la misma.

Pese al impacto económico, el Barcelona respondió de inmediato: Raphinha es intocable y la prioridad es la estabilidad del proyecto deportivo.

A pesar de su rendimiento irregular y de una temporada marcada por lesiones recurrentes —la última en los isquiotibiales con Brasil en el Mundial—, el Barcelona confía en que recupere su nivel, ya que no ha mostrado deseo de marcharse.

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