Haidar Abdulkarim, centrocampista del Al Nassr y de la selección de Irak, vivió 10 minutos catastróficos en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", lo que debilitó aún más su situación con su club saudí.

La selección de Irak se enfrentó a la de Kuwait este sábado, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo "Golfo 27".

El partido contó con la presencia de Haidar Abdulkarim en el banquillo de la selección de Irak, por segunda vez consecutiva, después de que la situación se repitiera en el pasado encuentro ante Omán.

El centrocampista del Al Nassr entró en la segunda mitad, pero provocó un penalti que Yusuf Nasser transformó en el gol del empate para la selección de Kuwait, apenas unos 10 minutos después de su ingreso.

Haidar Abdulkarim sufre enormemente desde su llegada al Al Nassr el pasado mes de enero, procedente del Al Zawraa iraquí, ya que hasta el momento no ha logrado hacerse con un puesto en el once titular.

Desde su llegada al Al Awwal Park, el jugador de 22 años ha disputado solo 3 partidos con el primer equipo del Al Nassr, en los que no ha conseguido marcar ni asistir en ningún gol.