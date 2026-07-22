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10 de agosto... un día decisivo en la novela de Álvarez y el Barcelona

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¿Adónde irá la estrella argentina?

El debate continúa sobre el futuro del argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, ante su deseo de marcharse al Barcelona y el empeño de su club en conservar sus servicios.

Álvarez anunció, durante su participación con la selección de Argentina en el Mundial 2026, que quiere abandonar las filas del Atleti, y estas declaraciones tuvieron una amplia repercusión en los medios de comunicación españoles.

El Barcelona intensifica sus intentos por incorporar a Álvarez en el mercado de fichajes veraniego, mientras que el Atlético de Madrid impone una condición inalcanzable: el pago de la cláusula de rescisión que figura en su contrato, de 500 millones de euros.

Por su parte, el diario español "Marca" señaló que el Atlético de Madrid fijó el 10 de agosto como fecha para la incorporación de todos los jugadores del Atleti que disputaron la final del Mundial entre España y Argentina, encabezados por Álvarez, a la concentración de los rojiblancos de cara a la nueva temporada.

El diario indicó que allegados a Álvarez afirmaron que no tiene intención de regresar a los entrenamientos del Atlético de Madrid en la fecha establecida, con el fin de presionar de manera considerable al club madrileño para que lo venda al Barcelona.

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El asunto se aclarará más dentro de unas tres semanas: ¿se rebelará Álvarez contra el Atlético de Madrid y alzará la bandera de la insurrección frente a la directiva del club, o cumplirá con la fecha establecida y se sumará a los entrenamientos de los rojiblancos?

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