Zidane: «¿El cabezazo a Materazzi? Ningún remordimiento»

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, habló en la víspera del duelo de la Nations League contra Italia: «¿El cabezazo a Materazzi? Son imágenes imposibles de olvidar, dado que las ponen continuamente, pero mi carrera no se limita solo a ese episodio»
«La Juventus forma parte de las cosas positivas de mi carrera. Fue en la Juve donde me convertí en un jugador importante. Después no volví a hablar con Materazzi. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no me arrepiento. Forma parte de mi camino y en la vida, y eso vale para todos, no siempre se hacen solo cosas bonitas. Ahora estamos en otro momento de mi carrera y veremos qué sucede también contra Italia. Luego está claro que la expulsión de 2006 que cerraba mi carrera también con la selección, me dio una motivación extra para volver como seleccionador, que es un sueño hecho realidad. Siempre he creído en mí, en las cosas positivas, me he preparado y ahora estoy listo para entrenar y darlo todo por este equipo»
Bono sin depósito inmediato: casino y apuestas octubre 2026