Yamal advierte: cuando llegue mi día, todos deberán guardar silencio

Voy a volver al momento de Lamine. ¿Lo veremos ahora?
Sí, creo que sí. Cuanto más se acercan los partidos clave, mejor rindo. Nunca he destacado en la fase de grupos, pero eso no me preocupa. Tengo oportunidades para demostrarlo, y espero que el partido contra Bélgica sea fantástico para el equipo.
Si ganamos a Bélgica, nos tocaría Francia o Marruecos; dos rivales de lujo.
Sí. Tenemos buenos recuerdos contra Francia y será un placer jugar contra Marruecos. Ambos equipos son grandes y tienen un alto nivel. Sea cual sea el rival, daremos lo mejor de nosotros para ganar y llegar a la final.
El jugador más decisivo de Bélgica es el portero. Ya sabes lo que se siente al marcarle un gol a Courtois.
Para mí es uno de los mejores del mundo, así que me lo pondrá difícil, pero saldré al campo con ganas de ganar sin pensar en ningún jugador en concreto.
Me comparan con Messi, Neymar y Cristiano en este Mundial. ¿Qué opinas del rendimiento de Messi en el torneo?
Es increíble; todos conocemos a Messi, pero nadie esperaba que jugara a este nivel. Me alegro mucho por él, y también por Neymar y Cristiano: han marcado la infancia de todos los que juegan ahora. Cualquier cosa buena que les pase será buena para mí. Y si llego a la final, quiero ganarla.
Se habla mucho de Julián Álvarez. ¿Qué opinas de su fichaje por el Barcelona?
Todos sabemos que es un jugador de gran nivel. Ya lo he dicho antes: le damos la bienvenida y, si se une a nosotros, todos nos alegraremos. Creo que encaja perfectamente en el estilo del Barcelona. No conozco los detalles de la situación, pero espero que así sea.