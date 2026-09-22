El seleccionador de Países Bajos, Xavi, habló así sobre la ausencia de Donyell Malen, que no respondió a la convocatoria para los compromisos de Países Bajos ante Alemania, Serbia (dos veces) y Grecia: «Es una pena porque Donyell está en muy buena forma -dijo el técnico catalán-. Tuvo que decir no en el último momento, pero el fútbol es así. En mi opinión, Donyell está bien, no sé cuánto tiempo necesitará para recuperarse, pero la lesión no es grave». Malen no respondió a la llamada de Países Bajos por un problema en la rodilla.
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Xavi lanza una pulla a Malen: «Para mí está bien»
LOS DELANTEROS DE XAVI
En ataque, Xavi ha convocado a Brobbey, del Sunderland; van Bommel, del PSV; Gakpo, del Liverpool; Kluivert, del Bournemouth; Lang, del Napoli, y Summerville, del Al Hilal.
También quedan fuera Cristante y Wesley
Además de Malen, también se han quedado en Roma Cristante, por lumbalgia, y Wesley, que no respondió a la llamada de Brasil a causa de unas molestias musculares en el muslo derecho. Tras el parón de selecciones, la Roma se enfrentará al Como en liga y al Real Madrid en la Liga de Campeones.
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