El seleccionador de Países Bajos, Xavi, habló así sobre la ausencia de Donyell Malen, que no respondió a la convocatoria para los compromisos de Países Bajos ante Alemania, Serbia (dos veces) y Grecia: «Es una pena porque Donyell está en muy buena forma -dijo el técnico catalán-. Tuvo que decir no en el último momento, pero el fútbol es así. En mi opinión, Donyell está bien, no sé cuánto tiempo necesitará para recuperarse, pero la lesión no es grave». Malen no respondió a la llamada de Países Bajos por un problema en la rodilla.