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Vieira GenoaGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Vieira es el nuevo seleccionador de Senegal

Senegal
Fichajes
P. Vieira

El excentrocampista, y exentrenador del Genoa, en el banquillo de la selección de su país de origen

Patrick Vieira ha firmado un contrato como nuevo seleccionador de la selección de Senegal, según informa Fabrizio Romano. El exinternacional francés está listo para liderar el proyecto con efecto inmediato.


Vieira, excentrocampista de la generación de 1976, que jugó en Italia con las camisetas de Milan, Juventus e Inter, y que como futbolista vinculó su carrera sobre todo al Arsenal (406 partidos y 34 goles), como entrenador ha dirigido hasta ahora, después de una experiencia en el fútbol base del Manchester City, a los primeros equipos de Niza, Crystal Palace, Estrasburgo y Genoa.



  • Vieira nació en Dakar, en Senegal, y es un senegalés nacionalizado francés. Con la selección francesa, como futbolista, Vieira ganó un Mundial, una Eurocopa y la Copa Confederaciones.


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