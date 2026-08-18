Vieira es el nuevo seleccionador de Senegal

Patrick Vieira ha firmado un contrato como nuevo seleccionador de la selección de Senegal, según informa Fabrizio Romano. El exinternacional francés está listo para liderar el proyecto con efecto inmediato.





Vieira, excentrocampista de la generación de 1976, que jugó en Italia con las camisetas de Milan, Juventus e Inter, y que como futbolista vinculó su carrera sobre todo al Arsenal (406 partidos y 34 goles), como entrenador ha dirigido hasta ahora, después de una experiencia en el fútbol base del Manchester City, a los primeros equipos de Niza, Crystal Palace, Estrasburgo y Genoa.







