Vídeo: final de locura, Al Khaleej fulmina al Al Ahli con un triplete

Al-Khaleej no se conformó con defender el empate, por lo que realizó un cambio en el minuto 73 con la entrada de Abdulrahman Al-Dossari en lugar de Cortajarena, y luego Mohamed Sawan ingresó en el minuto 78 en sustitución de Abdulaziz Al-Aliwa.
En el minuto 83, el Al-Ahli intentó recuperar las riendas del partido mediante un córner ejecutado por Spertsyan, pero la defensa del Al-Khaleej despejó un remate de cabeza de Roger Ibáñez, y luego bloqueó un intento de Bondarenko dentro del área en el minuto 84. Y mientras el Al-Ahli parecía cerca de mantener su presión, llegó el giro decisivo en el minuto 85. Ramzi Solan pasó el balón a Julián Domínguez, que remató desde corta distancia dentro de la portería del Al-Ahli, devolviéndole la ventaja al Al-Khaleej con el 2-1.
El Al-Ahli hizo entrar a Abdullah Radeef en lugar de Bondarenko en el minuto 87 e intensificó sus intentos durante el tiempo de descuento; un remate de cabeza de Radeef pasó junto a la portería en el minuto 90, antes de que Hamed Al-Shanqiti detuviera otro cabezazo suyo en el minuto 90+1, y también Spertsyan falló la portería con un disparo desde fuera del área.
Pero el Al-Khaleej sentenció el encuentro en el minuto 90+2, cuando Cuba da Costa preparó el balón para Mohamed Sawan, que lanzó un disparo con su pierna izquierda desde fuera del área hacia la escuadra inferior derecha, marcando el tercer gol y cerrando la puerta a cualquier remontada del Al-Ahli, para que el equipo de "Ar-Rass" se llevara los tres puntos y firmara la primera de las sorpresas ante los grandes de la Liga Roshn.
Con esta valiosa victoria, el Al-Khaleej ascendió al tercer puesto en la clasificación de la Liga Roshn saudí de profesionales con 8 puntos, mientras que el Al-Ahli retrocedió al sexto puesto con 6 puntos.