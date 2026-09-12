El Al Nassr cayó en la trampa del empate ante el Al Khaleej con un resultado de 1-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos esta noche de sábado, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Liga Profesional Roshn, en un duelo que evidenció una gran resistencia por parte de los locales frente a los reiterados intentos del Al Nassr.
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Vídeo: Al Khaleej sorprende al Al Nassr en una noche de logro histórico
Mascherano sorprende al Al-Nassr antes del final del primer tiempo
El Al Khaleej comenzó el partido con fuerza y logró asestar un golpe sorpresa al Al Nassr antes del final de la primera mitad, después de que Omar Mascarell marcara el primer gol en el primer minuto del tiempo añadido.
El gol del Al Khaleej llegó mediante un cabezazo de Mascarell, otorgando a los locales una valiosa ventaja antes de entrar al vestuario y colocando al Al Nassr ante una difícil tarea en la segunda mitad para volver al partido.
El Al Nassr intentó igualar el marcador con el inicio de la segunda mitad e intensificó su presión ofensiva en busca del gol del empate, pero la defensa del Al Khaleej y su portero mantuvieron la ventaja y frustraron más de un intento del Al Nassr dentro del área.
Al Hamdan salva al Al Nassr con un disparo misilístico
El Al-Nassr continuó con sus intentos ofensivos con el paso de los minutos de la segunda parte, y el peligro se manifestó a través de los remates de Cristiano Ronaldo, João Félix y otros jugadores del "Al-Alami", pero la entrega defensiva del Al-Khaleej y la brillante actuación del portero impidieron que el balón llegara a la red.
El Al-Nassr esperó hasta el minuto 72 para lograr el empate, después de que el suplente Abdullah Al-Hamdan consiguiera disparar un potente remate que sacudió la red del Al-Khaleej, devolviendo el partido al punto de partida y dando a su equipo la oportunidad de buscar el gol de la victoria.
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Y tras el gol de Al-Hamdan, el Al-Nassr se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, y continuaron los intentos y remates de Ronaldo, Félix y el resto de los jugadores, pero el Al-Khaleej mantuvo su solidez hasta el final, privando al "Al-Alami" de arrebatar los tres puntos.
Empate con sabor a historia: el Al Nassr, tercero
Y a pesar de tropezar con el empate, el Al-Nassr salió del partido con un logro histórico, después de mantener su racha goleadora en la Roshn League, alcanzando el partido número 94 consecutivo en el que consigue marcar un gol, batiendo así el récord histórico del River Plate argentino, que poseía la racha de 93 partidos consecutivos.
El Al-Nassr elevó su cuenta a 16 puntos, situándose en la tercera posición de la tabla de clasificación de la Roshn League Profesional, por detrás del Al-Ittihad, segundo con una diferencia de un solo punto, mientras que el Al-Hilal lidera la clasificación con 18 puntos.
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En el otro lado, el Al-Khaleej logró salir con un valioso punto ante el Al-Nassr, después de resistir la presión nasrista durante la segunda parte y mantener el empate hasta el pitido final, privando así al "Mundial" de continuar con sus victorias y dejándolo con un solo punto en la séptima jornada.
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