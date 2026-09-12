El Al Nassr cayó en la trampa del empate ante el Al Khaleej por 1-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos esta noche de sábado, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Liga Profesional Roshn, en un encuentro que evidenció una gran resistencia por parte de los locales frente a los reiterados intentos del Al Nassr.
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Vídeo: Al Khaleej fulmina al Al Nassr en una noche histórica
Mascarell sorprende al Al-Nassr antes del final de la primera mitad
El Al-Khaleej comenzó el partido con fuerza y logró asestar un golpe sorpresa al Al-Nassr antes del final de la primera parte, después de que Omar Mascarell anotara el primer gol en el primer minuto del tiempo añadido.
El gol del Al-Khaleej llegó gracias a un remate de cabeza de Mascarell, otorgando a los locales una valiosa ventaja antes de entrar al vestuario, y colocando al Al-Nassr ante una difícil misión en la segunda parte para volver al partido.
El Al-Nassr intentó igualar el marcador al inicio de la segunda parte e intensificó su presión ofensiva en busca del gol del empate, pero la defensa del Al-Khaleej y su portero se aferraron a la ventaja y frustraron más de un intento del Al-Nassr dentro del área.
El Hamdan salva al Al Nassr con un disparo teledirigido
El Al Nassr mantuvo sus intentos ofensivos con el paso de los minutos de la segunda parte, y el peligro llegó a través de los disparos de Cristiano Ronaldo, João Félix y otros jugadores del conjunto "mundialista", pero la entrega defensiva del Al Khaleej y la brillante actuación de su portero impidieron que el balón llegara a la red.
El Al Nassr tuvo que esperar hasta el minuto 72 para lograr el empate, después de que el suplente Abdullah Al Hamdan consiguiera ejecutar un disparo potentísimo que sacudió la red del Al Khaleej, devolviendo el partido al punto de partida y dando a su equipo la oportunidad de buscar el gol de la victoria.
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Tras el gol de Al Hamdan, el Al Nassr se lanzó al ataque con todas sus fuerzas, y prosiguieron los intentos y disparos de Ronaldo, Félix y el resto de jugadores, pero el Al Khaleej mantuvo su solidez hasta el final, privando al conjunto "mundialista" de arrebatar los tres puntos.
Un empate con sabor a historia: el Al Nassr, tercero
Y pese a tropezar con el empate, el Al Nassr salió del partido con un logro histórico tras mantener su racha goleadora en la Roshn Liga, alcanzando el partido número 94 consecutivo en el que logra marcar un gol, superando así el récord histórico del River Plate argentino, poseedor de una racha de 93 partidos consecutivos.
El Al Nassr elevó su cuenta a 16 puntos para ocupar el tercer puesto en la tabla de clasificación de la Roshn Liga profesional, por detrás del Al Ittihad, segundo clasificado, a una diferencia de un punto, mientras que el Al Hilal lidera la clasificación con 18 puntos.
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En contraste, el Al Khaleej logró salir con un punto valioso ante el Al Nassr, después de resistir la presión nassrauí durante la segunda parte y mantener el empate hasta el pitido final, privando así al "Al Alami" de continuar con sus victorias y dejándolo con un solo punto en la séptima jornada.
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