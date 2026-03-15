Verona-Génova 0-2, las notas de CM
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Verona-Génova, las notas de CM
VERONAEn la primera parte se mantuvo bastante el control, pero luego la defensa cedió y hoy se mostró muy desbordada. Orban no aportó gran cosa en ataque, apenas se salvaron. Ahora la esperanza de salvarse se aleja cada vez más.
Montipò 5: muchas dificultades hoy e imprecisiones, sobre todo en los balones altos y en las salidas preventivas.
Nelsson 5,5: muchos errores técnicos y poca precisión en los contraataques.
Edmundsson 5: a menudo deja escapar al delantero rival y no consigue cerrar como debería.
Valentini 5: dificultades sobre todo en los duelos físicos, se deja superar de cabeza en varias ocasiones.
Oyegoke 4,5: lento y predecible, pierde balones importantes. Sustituido ya al final de la primera parte.(desde el 1' de la segunda parte, Belghali 5,5: aparte de algunas rachas en los contraataques, muy poco.)
Akpa Akpro 6: pone carácter, aunque a menudo sus compañeros no le siguen el ritmo.
Gagliardini 6: en el centro del campo hace lo que puede, intentando abrir el juego y crear algunas jugadas para los delanteros, que, sin embargo, no aprovechan las oportunidades.
Harroui 5: cuando llega al campo contrario siempre se precipita y es poco preciso en los pases en profundidad. (min. 20 de la 2ª parte, Suslov 5,5: salvo alguna idea al final, por lo demás, poco que destacar.)
Frese 6: corre mucho, a veces incluso para sus compañeros de ataque. Lo intenta con algún disparo desde lejos y poco más. (min. 40' 2ª parte: Sarr: s.v.)
Bowie 6: muestra algo más que su compañero en ataque. Demasiado aislado, poco puede hacer.
Orban 5: partido totalmente insuficiente y, cuando él no está, el resto del equipo también lo nota. Lento y predecible, la defensa rival lo neutraliza. (Desde el minuto 41 de la segunda parte, Mosquera: s.v.)
Entrenador Sammarco 5,5: el Verona sigue sufriendo mucho en las jugadas a balón parado y, en general, en su fase defensiva. Los cambios sirven de poco.
GÉNOVA
Tras una primera parte de adaptación, en la segunda parte el equipo logra imponerse a sus rivales y se lleva a casa tres puntos muy importantes para el objetivo de la permanencia, consiguiendo además la victoria fuera de casa tras un largo periodo.
Bijlow 6: sufre poco y los rivales apenas le ponen en aprietos.
Marcandalli 6,5: partido sólido, no tiene miedo de subir por su banda y se muestra seguro en defensa.
Ostigard 7,5: hace un partido realmente brillante. En defensa neutraliza a Orban y en el área rival se impone de cabeza para sentenciar definitivamente el partido.
Vázquez 6,5: controla bien las distintas situaciones de juego, con buena organización.
Ellertsson 7: una espina clavada para los delanteros rivales, siempre mete la pierna para entorpecer las jugadas de Bowie y sus compañeros.
Malinovsky 6: partido con altibajos, que en conjunto puede considerarse suficiente. Quizá le falte un poco más de precisión. (Desde el minuto 26 de la segunda parte, Amorim 6: entra bien en el partido, haciéndose notar en las jugadas de contraataque.)
Frendrup 6,5: siempre bien en el centro de la acción, hace circular el balón rápidamente y se entiende bien con sus compañeros de línea.
Messias 7: corre mucho, cubriendo toda la banda. Buenas sus jugadas en el uno contra uno. Sale agotado. (min. 43 de la 2ª parte: Martin: s.v.)
Sabelli 5,5: un paso atrás respecto a sus últimas actuaciones, un poco impreciso en los pases. (min. 14 de la 2ª parte: Norton-Cuffy 6,5: entra muy bien en el partido, poniéndose al servicio de sus compañeros y transformando bien la acción de defensiva a ofensiva).
Colombo 6: buen carácter, en general suficiente. (min. 34 de la 2ª parte: Ekhator: s.v.)
Ekuban 5,5: le faltó más agresividad ante la portería, un poco comedido y tímido. (min. 15 de la 2ª parte: Vitinha 7: entra y da un giro al partido en pocos minutos. Hoy tuvo un impacto de los importantes, que recompensan la confianza de su entrenador.)
Entrenador De Rossi 7: un Genoa bien organizado que siempre sabe lo que tiene que hacer. Desde el banquillo también consigue encontrar excelentes suplentes.