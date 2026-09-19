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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Una noche para el olvido: Arsenal vuelve a la pesadilla de 2023

Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
P. Gross
Inglaterra
Alemania

Brighton refuerza el maleficio del campeón defensor

El partido entre el Brighton y el Arsenal registró cifras lamentables para el campeón de la Premier League, frente a un balance destacado de los locales y sus estrellas.

El encuentro, disputado el sábado dentro de la quinta jornada de la Premier League, terminó con una victoria del Brighton por tres goles a cero, con una pobre actuación del vigente campeón.

El Arsenal estuvo totalmente ausente en el partido de hoy, ya que su defensa se mostró sumamente desordenada, junto a la debilidad del centro del campo y del ataque, lo que permitió a los locales controlar un encuentro que estuvo a punto de terminar con un resultado aún mayor.

  • La paradoja del Brighton: el Arsenal se tambalea en una noche para el olvido

    La cuenta "ESPN Insight" señaló a través de la plataforma X que el Arsenal no encajaba una derrota por tres goles o más en la Premier League desde que perdió 3-0 ante el "propio" Brighton el 14 de mayo de 2023: ¡qué paradoja!



    Por su parte, la cuenta "Bleacher Report" confirmó que la racha de victorias del Arsenal en la liga, que había alcanzado nueve partidos consecutivos, se detuvo con la derrota por tres goles a cero, y señaló además que el equipo no perdía un partido en la competición por una diferencia de tres goles o más desde el enfrentamiento ante el Brighton en mayo de 2023.



    Según las estadísticas de "Mister Chip", esta fue la primera derrota del Arsenal en un partido oficial por una diferencia de tres goles o más desde el 14 de mayo de 2023, después de que el equipo disputara desde aquella derrota 182 partidos oficiales, en los que logró 118 victorias, empató 37 y perdió 27, sin sufrir ninguna derrota por una diferencia superior a dos goles.

    "Squawka" añadió que el Arsenal encajó al menos tres goles y perdió en la liga por primera vez desde su derrota por 3-2 ante el Manchester United el pasado enero, además de ser el primer partido que el equipo pierde en la liga sin marcar un gol desde el 31 de agosto de 2025, cuando cayó 1-0 ante el Liverpool.

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  • La tercera: el maleficio de los grandes y de los defensores del título

    Por otro lado, el Brighton logró una nueva victoria ante los grandes de la Premier League, al imponerse al Manchester United y al Arsenal en dos partidos consecutivos, según CBS Sport.

    Asimismo, la cuenta del portal «Bleacher Report» en X señaló que el Brighton mantuvo su costumbre de vencer al campeón de la Premier League en su propio estadio por tercera temporada consecutiva.



    El triplete ante el Arsenal llega apenas unos días después del regreso del Brighton frente al Manchester United y su victoria por 3-2 en la Copa de la Liga, mientras que «Bleacher Report» aclaró que el equipo ha marcado 16 goles en sus primeros cinco partidos de liga, la cifra más alta en la competición hasta el momento.


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  • Gross: un capitán veterano que sigue firmando récords

    Pascal Groß destacó de manera especial en este llamativo arranque del Brighton, ya que la red "Squawka" señaló que se convirtió en el jugador con más contribuciones de gol en la Premier League esta temporada, con seis participaciones, para que el capitán siga aportando cifras influyentes con su equipo.


    Con esta victoria, el Brighton logró elevar su cuenta a 10 puntos, con los que se colocó provisionalmente en el tercer puesto, mientras que el Arsenal se quedó con 12 puntos en el segundo lugar.

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