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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una épica aventura que anima a España de cara al partido contra Francia

Francia vs España
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Un ambiente especial aviva la batalla de las semifinales

Recorrer el túnel por donde mañana pasarán las selecciones de España y Francia y sentir la emoción en las gradas del estadio de Dallas, con capacidad para 80 000 espectadores, es impresionante. Desde los amplios vestuarios, que recuerdan a los de los Dallas Cowboys de fútbol americano, hasta los banquillos a pie de campo decorados con la bandera española, todo es de última generación.

El césped, su mantenimiento y el tratamiento para cumplir con las normas de la FIFA son clave. Ian Craig, responsable del terreno de juego, afirma al diario AS: «El césped está en buen estado. Hemos tenido ocho días de descanso desde nuestro último partido aquí. Este será nuestro noveno partido, y hasta ahora es el más importante del Mundial».

Y añadió: «Le hemos dado un breve descanso para que se recupere. Ahora lo reforzaremos y lo mantendremos a 23 milímetros, como exige la normativa europea».

  • Luces rosas gigantes: un viaje épico que allanó el camino para la batalla histórica.

    Bajo el título «Una brizna de hierba de 23 milímetros: una épica aventura que inspira a España», el diario AS comentaba en un reportaje sobre el estadio del partido: «Aunque la luz entra por las zonas abiertas y el techo transparente, destacan unas gigantescas lámparas rosas que refuerzan la iluminación que necesita el césped para crecer. El director general del estadio, Todd Martin, resaltó la transformación integral, que incluyó reemplazar el césped artificial por uno natural para el Mundial, un proyecto gigantesco.

    El periódico añadió: «El césped artificial se reemplazó por natural antes del torneo. Se cultivó en Colorado y se trasladó a Dallas. Será perfecto para el partido contra Francia».

    Martin explicó: «El proyecto implicó mejoras en todas las zonas de equipos y aficionados, con una compleja instalación y mantenimiento del césped natural. Se cultivó en Colorado y la empresa Precision Turf lo preparó, transportó a Arlington y colocó».

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  • Un ambiente excepcional en las gradas

    En las gradas el ambiente será excepcional, como siempre. La vista es perfecta desde cualquier ángulo, incluso desde las secciones más altas de este estadio de 91 metros, el más alto del mundo. El recinto tiene siete zonas VIP y 309 palcos para personalidades.

    Jesús Salazar, director musical y DJ oficial del estadio, asegura: «Rosalía y Cavedo ofrecerán un concierto para animar al público español». No hay lugar para la improvisación en un escenario donde España puede hacer historia el martes.

    España ya superó a Portugal con un gol de Mikel Merino en el 92’ y, en cuartos, el mismo jugador marcó en el 88’ para eliminar a Bélgica y llevar a La Roja a semifinales.

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