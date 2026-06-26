Un plan para cada partido... ¿Ha arruinado Guardiola la trayectoria de Donis con la selección saudí?

La llegada de Donis divide opiniones: unos lo apoyan por su experiencia en la liga saudí, mientras otros rechazan su nombramiento al considerar que hay técnicos más destacados.

Todos coincidieron en la dificultad de la tarea que le espera al entrenador griego y en la necesidad de no juzgarle por los resultados de la selección saudí en el Mundial, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que queda para el torneo.

Sin embargo, la opinión mejoró tras los amistosos: se perdió 1-2 ante Ecuador, pero ya se vieron mejoras en ataque.

El optimismo creció tras la goleada 3-0 a Puerto Rico y el 0-0 ante Senegal.

Tras la primera parte ante Uruguay, que acabó 1-0 a favor de Arabia Saudí, el optimismo creció.

Sin embargo, en la segunda parte Uruguay marcó y desperdició varias ocasiones, mientras Arabia Saudí bajó su nivel y perdió la oportunidad de ganar.

La goleada 4-0 ante España acabó con cualquier atisbo de confianza y dejó a la afición sin fe en la clasificación ante Cabo Verde.