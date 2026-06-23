La dura entrada del centrocampista argentino Alexis Mac Allister sobre el austriaco Xaver Schlager cerca del círculo central, que originó el primer gol de Messi en la victoria 2-0 de Argentina el lunes en la fase de grupos del Mundial, desencadenó acaloradas discusiones tras el partido.
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«Un claro error del árbitro»: ¿El gol récord de Lionel Messi en el Mundial debió anularse?
El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, declaró en MagentaTV que era «molesto que el VAR no tuviera el valor, como en el penalti, de decirle al árbitro: “Sal un momento y echa un vistazo a cómo se produjo el 1-0”». Para Rangnick fue «falta clara sobre Xaver Schlager».
De haberlo apreciado así, el árbitro Amin Mohamed Omar habría anulado el tanto que dio la ventaja a Argentina. Sin embargo, tras una falta de Mac Allister sobre Rodrigo De Paul, el balón llegó a Messi, quien desequilibró el partido y, unos segundos después, recibió en el borde del área para marcar con su habitual sangre fría.
«Para mí, eso es una falta», coincidió Jürgen Klopp con Rangnick en su papel de experto en MagentaTV. Thomas Müller, también en el panel, añadió: «Desde la grada parecía falta. En terreno neutral, para mí es falta, pero como el árbitro dejó pasar otras acciones y el balón también fue tocado, es difícil anularla».
Mac Allister llegó por detrás, tocó el balón pero sobre todo impactó a Schlager, que quedó tendido tras el choque. “Desde fuera es una acción sin solución”, explicó en MagentaTV el exárbitro Patrick Ittrich, retirado tras la pasada temporada, y justificó la no intervención del VAR: “Se toca el balón, pero también al jugador. Es criterio del árbitro. Si pita, está bien. Si no pita, también está bien. Tiende más bien a ser falta, pero ha dejado seguir el juego».
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¿Fue irregular el gol de Lionel Messi con el que batió el récord del Mundial? «El VAR debería haber anulado el gol»
Lo que más enfureció a Rangnick fue que, en los primeros minutos, el VAR interviniera en una jugada que el árbitro Omar podría haber dejado pasar: un penalti sobre Argentina, que Messi falló. Schlager y Stefan Posch marcaron al delantero Lautaro Martínez; Schlager alcanzó el balón, pero Posch solo golpeó al jugador. En el campo, el árbitro Omar no pitó penalti en primera instancia, aunque luego lo concedió tras revisar las imágenes.
La leyenda de la portería del Manchester United, Peter Schmeichel, recordó esa jugada al criticar el gol argentino. «No creo que ese gol debiera haber subido al marcador. Recordad cómo consiguieron el penalti», dijo el danés en su papel de comentarista de FOX, y añadió sobre la entrada de Mac Allister contra Schlager: «Hay una patada por detrás. Eso es un tiro libre. [...] El VAR debería haber anulado el gol. Es un error claro y evidente del árbitro. Por eso lo siento un poco por Austria».
Konrad Laimer, del Bayern, criticó la dureza argentina: «No sé cuántas faltas hicieron, pero me parecieron 700. Solo vieron una amarilla, a los 70 minutos (Facundo Medina, min. 76). Por lo que sea, ya no se sacan amarillas», dijo Laimer en MagentaTV y, tras suspirar, añadió: «No debo enfadarme, porque tampoco sirve de nada».
- AFP
Lionel Messi y Kylian Mbappé se enfrentan por el título de máximo goleador de la historia del Mundial
El gol de Messi en el minuto 38 fue especial: su tanto número 17 en Mundiales, superando a Miroslav Klose (16) y convirtiéndolo en el máximo goleador de la historia. En el descuento marcó el 2-0 y llegó a 18 tantos.
Este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá vive el duelo entre Messi y Kylian Mbappé por el trono de máximo goleador de la historia. Mbappé, que ya sumaba dos tantos ante Senegal (3-1), anotó otros dos contra Irak (3-0) y llegó a 16 dianas, igualando a Klose y aspirando a superar a Messi en 2026.
Argentina, con Messi, ya tiene el primer lugar del grupo tras dos triunfos y aún falta el último partido contra Jordania. En cambio, Austria jugará el sábado por la noche (hora alemana) el duelo decisivo por el segundo puesto contra Argelia. Ambos equipos suman tres puntos tras ganar a Jordania. Gracias a su mejor diferencia de goles, a la selección austriaca le basta un empate para asegurar el segundo puesto.
Lionel Messi, ahora líder en solitario: los cinco máximos goleadores de la historia del Mundial
Puesto
Jugadores
País
Participaciones
Partidos
Goles
1
Lionel Messi
Argentina
6
28
18
2
Kylian Mbappé
Francia
3
16
16
3
Miroslav Klose
Alemania
4
24
16
4
Ronaldo
Brasil
4
19
15
5
Gerd Müller
Alemania
2
13
14