Como se lee en la web oficial del club friulano: "Udinese Calcio comunica que, en el día de hoy, Jakub Piotrowski se ha sometido a una intervención de ablación cardíaca para el tratamiento de un flutter auricular. La intervención, realizada en el IRCCS Policlinico San Donato de San Donato Milanese por los profesores Fiorenzo Gaita y Carlo Pappone, ha sido un éxito total".
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Udinese, operación exitosa para Piotrowski: el parte médico
Y por último: "El futbolista, tras un breve periodo de reposo y seguimiento, podrá retomar progresivamente los entrenamientos regulares. Los plazos para volver a la actividad competitiva serán definidos por el cuerpo médico en función de la evolución clínica y funcional".
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