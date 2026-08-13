Tuttosport - Suzuki-Juventus: el sí ha llegado, reconocimiento médico ya programado

La operación Zion Suzuki-Juventus ya está en la recta final. La espera de las últimas horas estaba ligada sobre todo al último visto bueno del portero japonés y a la cautela del Paris Saint-Germain, ocupado en la Supercopa de Europa contra el Aston Villa: una eventual lesión de uno de los porteros podría haber hecho saltar temporalmente la cesión.





Sin embargo, la emergencia ya ha remitido y el PSG se prepara para anunciar el fichaje de Suzuki desde el Parma por 36 millones de euros, bonus incluidos. Se espera al portero en París entre hoy y mañana para pasar el reconocimiento médico, antes de completar el traspaso.





Mientras tanto, ha sido decisivo el visto bueno del jugador a la Juventus, madurado después de haber comprendido las jerarquías parisinas: en París, Suzuki habría sido sobre todo el suplente de Safonov, mientras que en Turín se le ha planteado un papel protagonista. El salario debería repartirse a partes iguales entre la Juventus y el PSG, y también está previsto un reconocimiento para la Juventus por la revalorización técnica del jugador.







