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BalogunGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Tuttosport - Juventus: Spalletti sueña con Balogun, que nunca se lesiona

Juventus
Fichajes
F. Balogun

Continúa la búsqueda de los bianconeri de un nuevo delantero centro

La venta de Muharemovic ha liberado a la Juventus, que ahora puede fichar un portero o un delantero.La prioridad es el ‘9’, y la directiva busca un jugador físico y goleador para Spalletti.


El primer objetivo sigue siendo Randal Kolo Muani, aunque para convencer al PSG habrá que elevar la oferta cerca de los 40 millones de euros y garantizar las primas.


  • LAS CIFRAS DE BALOGUN

    «Spalletti sueña con Balogun», titula hoy Tuttosport. El diario de Turín dedica un amplio espacio, en el marco del mercado de fichajes de la Juve, a Folarin Balogun, del Mónaco, autor de 19 goles la pasada temporada y valorado en al menos 50 millones, cifra que el club francés espera aumentar gracias a la competencia. Es el referente del ataque de Estados Unidos y protagonista de la actualidad mundial, incluso de la menos agradable. De 25 años, nacido en Nueva York, la pasada temporada marcó 19 goles en 43 partidos con el Mónaco. En la Champions anotó un doblete al PSG en la ida de los play-offs. Antes había marcado ante el Bodo, el Pafos y el Galatasaray, todos exrivales de la Juve. También jugó el 0-0 final de la fase de grupos, sin riesgos de lesión. De hecho, apenas se perdió un partido por problemas musculares la pasada temporada.

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  • PELLEGRINO

    La negociación más avanzada es la de Mateo Pellegrino, del Parma. La Juventus ofrece 30 millones en total, incluyendo cesión, obligación de compra y bonificaciones, mientras que el club emiliano pide una parte fija más alta para cobrar de inmediato y financiar su mercado de fichajes. Las partes están cerca de un acuerdo.


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