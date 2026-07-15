Tuttosport - Juventus: Spalletti sueña con Balogun, que nunca se lesiona

«Spalletti sueña con Balogun», titula hoy Tuttosport. El diario de Turín dedica un amplio espacio, en el marco del mercado de fichajes de la Juve, a Folarin Balogun, del Mónaco, autor de 19 goles la pasada temporada y valorado en al menos 50 millones, cifra que el club francés espera aumentar gracias a la competencia. Es el referente del ataque de Estados Unidos y protagonista de la actualidad mundial, incluso de la menos agradable. De 25 años, nacido en Nueva York, la pasada temporada marcó 19 goles en 43 partidos con el Mónaco. En la Champions anotó un doblete al PSG en la ida de los play-offs. Antes había marcado ante el Bodo, el Pafos y el Galatasaray, todos exrivales de la Juve. También jugó el 0-0 final de la fase de grupos, sin riesgos de lesión. De hecho, apenas se perdió un partido por problemas musculares la pasada temporada.