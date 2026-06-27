Turquía, Calhanoglu no encuentra la paz: «Hemos roto el corazón de nuestra gente. Perdónennos»

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Inter y de Turquía, publicó un emotivo mensaje tras la eliminación de su selección en la fase de grupos del Mundial ante Australia, Paraguay y EE. UU., pese a la victoria inútil en el último partido.

«Hoy hay mucho que decir, pero ninguna palabra basta para describir la decepción y tristeza que siento. Llevábamos mucho tiempo soñando con estos días. Queríamos representar a nuestro país de la mejor manera en el Mundial y regalar a nuestra gente un orgullo inolvidable. Por desgracia, no lo hemos conseguido».