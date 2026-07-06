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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tuchel arremete contra los árbitros del Mundial con declaraciones contundentes

Mexico vs Inglaterra
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T. Tuchel
J. Hart
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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, afirmó que los árbitros del Mundial «no son lo suficientemente buenos», tras la dramática victoria sobre México en los octavos de final.

Inglaterra terminó con diez y le pitó un polémico penalti en contra; aun así ganó 3-2 en el Azteca.

Tuchel declaró a BBC Sport: «Los árbitros no son lo suficientemente buenos, y los cuartos árbitros tampoco. Esa es la verdad».

Y añadió: «¿Hubo una falta clara que justificara el penalti? Por supuesto que no. Cambiaron una decisión en una jugada en la que el árbitro ni siquiera había pitado falta».

Jarell Quansah fue expulsado en el 54’ tras revisar el VAR una entrada con el pie levantado sobre Jesús Gayardo.

El golpe animó momentáneamente a la afición mexicana, pero Inglaterra respondió rápido y Kane marcó el 3-1 desde los once metros.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Un experto en arbitraje explica el motivo de la expulsión de Kwanasa.

    Darren Kane, árbitro asistente en la final del Mundial 2010, declaró en BBC One: «Es una tarjeta roja clara».

    Y añadió: «Es cierto que Kwansa tocó primero el balón, pero eso no cambia nada según las reglas del juego».

    Y añadió: «Siguió el impulso y se ve claramente que los tacos golpearon la pierna del rival. El árbitro no tuvo más remedio que mostrar la roja. Es roja al 100 %».

    Inglaterra amplió la ventaja a dos goles con un penalti de Harry Kane, pero México recortó distancias tras otro penalti.

    Kane pareció tocar el pie de Brian Gutiérrez y, tras revisar la jugada en la pantalla, el árbitro Ali Reza Faghani señaló penalti, transformado por Raúl Jiménez.

    Khan añadió: «Es penalti. Kane tocó el pie del mexicano. Se parece a la entrada de Modrić, por la que Inglaterra obtuvo un penalti en su primer partido. Kane no vio que el rival llegaba por detrás».

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Joe Hart: Todas las decisiones arbitrales del partido fueron correctas.

    El exportero inglés Joe Hart consideró correctas las decisiones arbitrales clave del partido.

    «Creo que el árbitro tomó la decisión correcta en las tres situaciones (los dos penaltis y la tarjeta roja)», declaró en BBC One.

    Y añadió: «Me sentí tenso en cada una de ellas... Y en cuanto vi las repeticiones, me preocupé mucho. Kwanasa mereció la expulsión, Kane no tocó el balón y, en el penalti de Inglaterra, Gordon llegó primero al balón».

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