¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
West Bromwich Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras una larga espera: ¿cuándo llegan Rodri y Cancelo al Barcelona?

Fichajes
Primera División
Barcelona
Rodri
João Cancelo
Manchester City
Al Hilal
España
Portugal
Inglaterra
Arabia Saudí

Tras mucho trabajo, el Barcelona logró cerrar los fichajes de Joao Cancelo y Rodri, dos operaciones completamente diferentes, pero que permiten al club reforzar dos posiciones importantes en la plantilla.

Una vez que ambos acuerdos entraron en sus fases finales, el siguiente paso era organizar la llegada de los jugadores a Barcelona. 

El club catalán quiere acelerar todos los trámites para que puedan pasar los reconocimientos médicos necesarios lo antes posible, firmar los contratos y después incorporarse al equipo del entrenador Hansi Flick.

Según el diario "Sport", el Barcelona organizó un vuelo privado para Joao Cancelo, que llegará a Barcelona hoy lunes en torno a las 14:30. 

El propio jugador había publicado a primera hora de la mañana de hoy, a través de su cuenta de Instagram, una imagen mediante la función de historias, desde el interior del avión privado que le llevará a Barcelona. 

Se espera que el avión aterrice en Barcelona alrededor de las 14:00, y Cancelo escribió en su mensaje: "De camino a casa".

El jugador portugués llegará a Barcelona en una operación a coste cero, después de haber logrado rescindir su contrato, unas circunstancias que permiten al Barça hacerse con un jugador destacado sin necesidad de pagar una cantidad por el traspaso.

  • RodriGetty Images

    Rodri llegará por la tarde

    Dentro de pocas horas llegará el turno del astro español. Está previsto que Rodri llegue a Barcelona en torno a las 19:00, poniendo así fin a uno de los mayores fichajes del mercado de traspasos para el club catalán.

    El centrocampista español viajará a Barcelona para completar los últimos trámites y someterse al reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato. 

    Se espera que el acuerdo vincule a Rodri con el Barcelona hasta junio de 2030, en una clara señal de la gran apuesta que el club realiza por uno de los mejores jugadores del mundo en su posición.

    Por tanto, este lunes será especialmente ajetreado en Barcelona, ya que primero llegará Cancelo y después le seguirá Rodri por la tarde. 

    A continuación llegará el momento de los reconocimientos médicos, la firma de los contratos y los anuncios oficiales, antes de que ambos jugadores puedan incorporarse de forma definitiva a los entrenamientos del conjunto catalán.

    Todos los indicios apuntan a que Rodri y Cancelo ya estarán presentes en el estadio Spotify Camp Nou para seguir el partido de sus compañeros en el Trofeo Joan Gamper, el próximo miércoles, ante el Al Ahly egipcio. 

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google