Tras mucho trabajo, el Barcelona logró cerrar los fichajes de Joao Cancelo y Rodri, dos operaciones completamente diferentes, pero que permiten al club reforzar dos posiciones importantes en la plantilla.

Una vez que ambos acuerdos entraron en sus fases finales, el siguiente paso era organizar la llegada de los jugadores a Barcelona.

El club catalán quiere acelerar todos los trámites para que puedan pasar los reconocimientos médicos necesarios lo antes posible, firmar los contratos y después incorporarse al equipo del entrenador Hansi Flick.

Según el diario "Sport", el Barcelona organizó un vuelo privado para Joao Cancelo, que llegará a Barcelona hoy lunes en torno a las 14:30.

El propio jugador había publicado a primera hora de la mañana de hoy, a través de su cuenta de Instagram, una imagen mediante la función de historias, desde el interior del avión privado que le llevará a Barcelona.

Se espera que el avión aterrice en Barcelona alrededor de las 14:00, y Cancelo escribió en su mensaje: "De camino a casa".

El jugador portugués llegará a Barcelona en una operación a coste cero, después de haber logrado rescindir su contrato, unas circunstancias que permiten al Barça hacerse con un jugador destacado sin necesidad de pagar una cantidad por el traspaso.