Tras la debacle, Klopp critica con dureza a Alemania

La derrota de Alemania ante Ecuador (1-2) en la última jornada del Mundial encendió las alarmas en la concentración de la Mannschaft, aunque no afectó su pase a dieciseisavos.

Como analista de MagentaTV, Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, criticó con dureza a la selección que dirige Julian Nagelsmann.

El diario «AS» recogió sus palabras: «Elegimos los medios equivocados ante un rival feroz».

«Desde el minuto 12 nos faltó profundidad», añadió, y criticó que el equipo reculara demasiado en defensa.

Y concluyó: «Parecía un entrenamiento. Muchas cosas no funcionaron y el equipo no transmite la sensación de que vaya a superar con facilidad las próximas rondas».