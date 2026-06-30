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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras el escándalo de Alemania, Rüdiger sigue dando que hablar

Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
World Cup
Antonio Rüdiger
Real Madrid
Alemania
Paraguay
EE. UU.
España

La defensa de la Mannschaft no cambia

La eliminación de Alemania ante Paraguay en la ronda de 32, decidida en penaltis, ha causado profunda decepción en la selección y ha sido calificada por la prensa alemana como un «escándalo».

Tras el encuentro, el defensa Antonio Rüdiger buscó explicar la derrota.

Al ser preguntado con cautela por un periodista sobre si el equipo necesitaba más «jugadores rebeldes» tras la eliminación ante la selección sudamericana, Rüdiger respondió con seriedad y una sensibilidad excesiva.

El defensa del Real Madrid admitió el bajo nivel del equipo y declaró, según Bild: «Esta es la amarga realidad que debemos aceptar. Contra Costa de Marfil, Ecuador y hoy Paraguay… No se trataba de España, Argentina ni ningún otro equipo (de primer nivel). Tenemos que replantearnos muchas cosas».

  • Cuando el periodista preguntó por el ambiente del equipo y si hacían falta más «jugadores revoltosos», la cara seria de Rüdiger se endureció aún más.

    El defensa respondió: «Vosotros no queréis a los malos (los alborotadores), ¿verdad?».

    El periodista aclaró que se refería a «jugadores que responden en el campo», lo que podría ayudar al equipo.

    Sonrió con sarcasmo y añadió: «Ya sabes lo que pasó antes... ¡los malos!».

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  • Un nuevo escándalo... Crítica mordaz

    El diario «Bild» criticó a Rüdiger por sus declaraciones, que calificó como un nuevo escándalo en su historial, recordando su actitud tras la eliminación del Mundial.

    Quizá se refiere a la polémica que rodeó su convocatoria previa al torneo, criticada por sus reiterados problemas de conducta dentro y fuera del campo.

    Hay un largo historial de polémicas en torno a Rüdiger, desde insultos a aficionados hasta el gesto de decapitación o fumar shisha durante el Mundial de 2018. Tras lanzar un rollo de cinta adhesiva al árbitro en la final de la Copa del Rey con el Real Madrid ante el Barcelona (derrota 3-2 en prórroga), la Federación Alemana le impuso condiciones claras.

    El seleccionador Julian Nagelsmann (38 años) lo dejó claro: «Se ha sobrepasado el límite. No debe permitirse más, o habrá consecuencias más graves».

    Rüdiger se arrepintió: «Esta polémica me demuestra que tengo una responsabilidad que a veces no asumí como debía. Me tomo en serio las críticas objetivas, porque he protagonizado situaciones claramente excesivas».

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