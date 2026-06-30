Tras el escándalo de Alemania, Rüdiger sigue dando que hablar

La eliminación de Alemania ante Paraguay en la ronda de 32, decidida en penaltis, ha causado profunda decepción en la selección y ha sido calificada por la prensa alemana como un «escándalo».

Tras el encuentro, el defensa Antonio Rüdiger buscó explicar la derrota.

Al ser preguntado con cautela por un periodista sobre si el equipo necesitaba más «jugadores rebeldes» tras la eliminación ante la selección sudamericana, Rüdiger respondió con seriedad y una sensibilidad excesiva.

El defensa del Real Madrid admitió el bajo nivel del equipo y declaró, según Bild: «Esta es la amarga realidad que debemos aceptar. Contra Costa de Marfil, Ecuador y hoy Paraguay… No se trataba de España, Argentina ni ningún otro equipo (de primer nivel). Tenemos que replantearnos muchas cosas».