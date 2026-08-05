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Tottenham prepara una ofensiva conjunta de 125 millones de libras por dos estrellas de la Premier League
El Tottenham apunta a un doble golpe ofensivo de 125 millones de libras esterlinas
El Tottenham prepara una enorme inversión conjunta de 125 millones de libras para hacerse con el extremo del Manchester City Savinho y el delantero del Chelsea Jackson. El conjunto londinense está decidido a reestructurar por completo su ataque tras las incorporaciones anteriores en defensa y en el centro del campo. El Tottenham tiene intención de gastar 60 millones de libras en el extremo brasileño, además de 65 millones de libras por el delantero internacional senegalés de 25 años.
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Savinho acuerda los términos tras el desaire de Gakpo
Según Fabrizio Romano, el Tottenham ya ha alcanzado un acuerdo sobre las condiciones personales con Savinho. El extremo ha solicitado formalmente salir del City para jugar a las órdenes del entrenador Roberto De Zerbi. Las conversaciones entre ambos clubes avanzan mientras el City se mantiene firme en su valoración de 60 millones de libras. Además, el Cityzens también ha condicionado cualquier aprobación final a asegurar primero un sustituto en el mercado de fichajes.
El Tottenham centró su atención en Savinho después de que el Liverpool se negara rotundamente a negociar por su objetivo prioritario, Cody Gakpo. El Liverpool rechazó todos los acercamientos mientras buscaba mantener profundidad en su línea de ataque.
Jackson, objetivo para resolver la búsqueda de un delantero centro
Tras encontrarse con dificultades para asegurar la incorporación de un segundo jugador de banda, el Tottenham cambió su foco hacia el fichaje de un delantero centro consolidado. Los Spurs ya han iniciado contactos por Jackson, al que el Chelsea valora en 65 millones de libras tras la llegada de Danny Welbeck a Stamford Bridge.
El jugador de 25 años pasó la pasada temporada cedido en el Bayern de Múnich, donde participó principalmente saliendo desde el banquillo. Según Daily Mail, Jackson está ahora deseando cerrar un traspaso permanente para garantizarse minutos con regularidad en el primer equipo. Con seis delanteros actualmente en su plantilla, el Chelsea está dispuesto a autorizar la salida de Jackson si el Tottenham iguala su precio de venta.
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Se acercan plazos clave de agosto para el Tottenham Hotspur
Los directivos del Tottenham tienen previsto mantener una reunión formal con la cúpula del City durante la segunda semana de agosto de 2026. La jerarquía del Tottenham quiere cerrar el acuerdo por Savinho antes del 10 de agosto. Una vez quede cerrada la transferencia del brasileño, el Tottenham presentará inmediatamente al Chelsea su propuesta oficial de apertura de 65 millones de libras por Jackson.
De Zerbi y la directiva del Tottenham están presionando para que ambas operaciones se completen antes del inicio de la temporada de la Premier League, con el fin de que su renovada delantera esté lista.
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